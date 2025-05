Parete si colora d’azzurro | festa in piazza per Napoli-Cagliari con maxischermo

Stasera, 23 maggio alle 20.45, Parete si tinge di azzurro per la festa in piazza dedicata a Napoli-Cagliari. La piazza si trasformerà in una piccola curva partenopea grazie a un maxischermo, unendo tutta la comunità nel supporto ai partenopei. Una serata di entusiasmo e passione, pronta a vivere insieme il grande evento sportivo sotto il cielo di Parete.

Un’intera comunità pronta a sostenere il Napoli nella sfida contro il Cagliari: stasera, 23 maggio, alle ore 20.45, Piazza Berlinguer a Parete si trasformerà in una piccola curva partenopea grazie all’installazione di un maxischermo che permetterà a tutti i tifosi di seguire la partita in diretta. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Parete si colora d’azzurro: festa in piazza per Napoli-Cagliari con maxischermo

Altri articoli sullo stesso argomento

LIVE Musetti-Zverev 7-6, ATP Roma 2025 in DIRETTA: tiebreak da sogno dell’azzurro

Segui in diretta il thrilling match tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev nel ATP Roma 2025! Il tiebreak si infiamma con spettacolari colpi e scambi mozzafiato.

LIVE Musetti-Zverev 6-6, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro si arrampica al tiebreak

Segui in diretta il match tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev agli ATP di Roma 2025! L'azzurro si fa valere, arrampicandosi fino al tiebreak con una performance brillante.

Internazionali di Roma: Sinner fa sognare. L’azzurro vince contro l’americano Paul: è finale

Jannik Sinner conquista la finale degli Internazionali di Roma, sconfiggendo l'americano Tommy Paul con un'incredibile rimonta.

Altre fonti ne stanno dando notizia

adidas colora Napoli d'Azzurro per la Nazionale

Lo riporta dazn.com: stadio “Maradona”), Napoli è diventata per un giorno la città simbolo dei colori della Nazionale. Questa mattina i Quartieri Spagnoli si sono svegliati con oltre cento maglie azzurre sospese tra i ...