Parco Vigna Arabian Horse Show a Carmagnola concorso per cavalli purosangue arabi e iniziative per famiglie

Dopo il successo della prima edizione, il Parco Cascina Vigna a Carmagnola ospiterà nuovamente il Parco Vigna Arabian Horse Show il 31 maggio e 1° giugno 2025. Un evento dedicato ai purosangue arabi, con concorsi di morfologia e iniziative per famiglie, che celebra l'eleganza e la passione per questi affascinanti cavalli.

Dopo il grande successo della prima edizione, il Comune di Carmagnola ha confermato che il Parco Cascina Vigna ospiterà nuovamente il Parco Vigna Arabian Horse Show nelle date del 31 maggio e 1° giugno 2025. Questo prestigioso concorso di morfologia per cavalli purosangue arabi nati e allevati in.

