Parco Primavera Consiglio di Stato respinge ricorso Ma ora sono a rischio i 6 milioni del Pnrr

Il Parco Primavera, al centro di una complessa vicenda giudiziaria, vede ora mettere a rischio i 6 milioni del PNRR destinati alla riqualificazione. Il Consiglio di Stato ha recentemente respinto il ricorso di Caserta Appalti, aggiungendo un nuovo capitolo a questa intricata storia di contenziosi e progetti fondamentali per il territorio.

La lunga e intricata vicenda giudiziaria legata ai lavori di riqualificazione del Parco Primavera si arricchisce di un nuovo capitolo. Il Consiglio di Stato – quinta sezione – ha respinto il ricorso presentato dalla societĂ Caserta Appalti di Bello s.r.l. contro il Ministero dell’Ambiente e della. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Parco Primavera, Consiglio di Stato respinge ricorso. Ma ora sono a rischio i 6 milioni del Pnrr

