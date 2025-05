Papa Leone XIV riceve i vescovi europei Tra i temi la pace giusta

Papa Leone XIV ha ricevuto i vescovi europei in udienza, concentrandosi sul tema della “pace giusta”. Un’occasione importante per discutere di giustizia e armonia tra i paesi europei, ribadendo il ruolo della Chiesa nel promuovere la pace. Servizio di Rita Salerno.

Il tema della pace giusta è stato al centro dell'udienza concessa da Papa Leone XIV ai vescovi europei.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza

Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Papa Leone XIV riceve n°1 tennis Sinner

Papa Leone XIV ha accolto il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, in una straordinaria udienza privata.

Il Rabbino Capo riceve messaggio di Papa Leone XIV per stimolare dialogo interreligioso

Il Rabbino Capo di Roma ha ricevuto un significativo messaggio da Papa Leone XIV, mirato a promuovere il dialogo interreligioso.

Papa Leone XIV ripristina il bonus conclave (abolito da Francesco), la sorpresa in busta paga per i dipendenti vaticani

msn.com scrive: Sorpresa (gradita) per gli oltre 4000 dipendenti vaticani. In busta paga si sono ritrovati 500 euro in più, il famoso bonus ...

Papa Leone XIV riceve l’Anello del Pescatore e si commuove: cos'è, cosa rappresenta, le differenze con quello di Papa Francesco

Come scrive msn.com: Durante la solenne cerimonia di insediamento che si è svolta domenica 18 maggio, Papa Leone XIV ha ricevuto l’Anello del Pescatore, uno ...

Papa Leone XIV riceve il vicepresidente USA JD Vance in Vaticano

Secondo la7.it: Papa Leone XIV ha ricevuto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, accompagnato dalla moglie e dal segretario di Stato Marco Rubio.