Papa Leone XIV | oltrepassare parrocchie e confini nelle Pontificie Opere Missionarie

Durante l’ultimo incontro dell’Assemblea generale delle Pontificie Opere Missionarie, Papa Leone XIV ha lanciato un appello a superare confini e limiti geografici, invitando la Chiesa a riscoprire l’unità in Cristo e a testimoniare il proprio impegno missionario oltre le parrocchie, le diocesi e le nazioni, per vivere pienamente la chiamata universale alla carità e alla solidarietà.

Durante l'ultimo incontro dell'Assemblea generale delle Pontificie Opere Missionarie, Papa Leone XIV ha lanciato un appello deciso a oltrepassare i limiti delle parrocchie, delle diocesi e delle nazioni, invitando la comunità ecclesiale a riscoprire l'unità in Cristo. Il Pontefice ha espresso chiaramente come questo concetto, che considera imprescindibile, debba ispirare il sostegno alla Chiesa, soprattutto .

