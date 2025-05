Paninoteca-braceria senza autorizzazioni sanitarie | chiusura immediata

Ostuni: chiusa immediatamente una paninoteca-braceria priva di autorizzazioni sanitarie. Durante controlli congiunti del servizio veterinario Siav B della Asl Brindisi e dei carabinieri Nas, è emersa l’assenza di requisiti sanitari, rendendo necessaria la sospensione dell’attività per tutela della salute pubblica.

OSTUNI - Disposta la chiusura immediata per una paninoteca-braceria di Ostuni. L'attività è risultata priva di autorizzazioni sanitarie a seguito di controlli congiunti eseguiti dal personale del servizio veterinario Siav B del dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi e dai carabinieri Nas.

