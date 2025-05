Palazzo Madama svela Miniature millenarie | un viaggio inedito nell' arte in mostra di Van Eyck

Palazzo Madama inaugura il 23 maggio la mostra "Jan Van Eyck e le miniature rivelate", un viaggio affascinante tra arte e storia. Curata da Simonetta Castronovo, l’esposizione, visitabile fino all’8 settembre, svela miniature millenarie ispirate alle opere di Van Eyck, offrendo una prospettiva inedita sull’arte medievale e rinascimentale.

Ha aperto venerdì 23 maggio, e si potrà visitare fino all'8 settembre, il progetto espositivo "Jan Van Eyck e le miniature rivelate" a Palazzo Madama. Curata da Simonetta Castronovo, conservatrice del museo, e realizzata in partnership con il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di.

