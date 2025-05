Pagelle Fiorentina Juve Primavera Playoff | super gol di Biliboc si salva solo lui Anche Martinez e Vacca tradiscono Magnanelli

Le pagelle della sfida Primavera tra Fiorentina e Juventus, valida per i playoff 2024/25, mettono in evidenza un super gol di Biliboc e le sorprese di Martinez e Vacca. Solo Magnanelli si salva, mentre altri tradiscono le aspettative. Ecco i giudizi sui protagonisti di una partita combattuta e ricca di emozioni.

di Enrico Pecci Pagelle Fiorentina Juve Primavera Playoff: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il primo turno playoff del campionato 202425. Pagelle Fiorentina Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il primo turno Playoff del campionato 202425. GUARDA QUI: L’INTERVISTA ESCLUSIVA VIDEO AD ALESSIO VACCA Marcu 6 – È incolpevole nei quattro gol subiti, anche sul calcio di punizione forte e ben indirizzato di Rubino. Non poteva fare molto di più. Savio 5 – Troppa Fiorentina per la Juve, anche lui è spesso in affanno ed in ritardo in copertura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Fiorentina Juve Primavera Playoff: super gol di Biliboc, si salva solo lui. Anche Martinez e Vacca “tradiscono” Magnanelli

