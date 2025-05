Osimo Una missione per due opera lirica con musicisti disabili

A Osimo, nelle Marche, debutta “Una missione per due,” un’opera lirica che promuove l’inclusione attraverso l’arte. Protagonisti sono musicisti disabili, simbolo di resilienza e talento. Un progetto che unisce musica e solidarietà, raccontando una storia di speranza e integrazione. Servizio di Pierachille Dolfini.

Nelle Marche, ad Osimo, debutta "Una missione per due": l'opera lirica che celebra l'inclusione attraverso l'arte. Servizio di Pierachille Dolfini.

Ad Osimo debutta "Una missione per due": l'opera lirica che celebre l'inclusione attraverso l'arte

Ad Osimo debutta "Una missione per due", un'opera lirica che celebra l'inclusione attraverso l'arte. Tra un letto a baldacchino che si trasforma in un varco fantastico e personaggi coraggiosi, la storia mette in luce il valore dell'amicizia e della solidarietà, dimostrando come anche nel buio più profondo possa brillare la speranza e l'unione.

L’opera diventa simbolo di inclusività: a Osimo in scena “Una missione per due”. Il progetto culturale che unisce l’Accademia d’Arte Lirica, gli studenti e la Lega del Filo d’Oro

L'opera "Una missione per due" diventa simbolo di inclusività a Osimo, unendo l'Accademia d'Arte Lirica, gli studenti e la Lega del Filo d'Oro.

A Osimo l'opera lirica celebra l'inclusione attraverso l'arte

Sordo-cecità, “Una missione per due”, l’opera irica che celebra l’inclusione con l’arte

A Osimo l'opera lirica celebra l'inclusione attraverso l'arte

