Osimhen Juventus può partire l’assalto | il Napoli può cederlo per questa cifra ma spunta un’alternativa di lusso! Ultime

Il futuro di Victor Osimhen si fa incerto: la Juventus potrebbe mettere a segno un assalto decisivo, con il Napoli disposto a cederlo a una cifra prestabilita. Tuttavia, sul tavolo spunta anche un’alternativa di lusso. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle trattative e le novità più importanti che potrebbero ridisegnare il mercato estivo.

Osimhen Juventus, può partire l’assalto: il Napoli può cederlo per questa cifra, ma spunta un’alternativa di lusso! Tutti gli ultimissimi aggiornamenti. Ci sono novità molto importanti per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen, primissimo nome nella lista del calciomercato Juventus in vista della sessione estiva ormai alle porte. Il Napoli proprietario del cartellino potrebbe cederlo di fronte a proposte pari almeno al valore della clausola rescissoria valida per l’estero da 75 milioni di euro. 🔗Leggi su Juventusnews24.com