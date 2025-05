Ops Mediobanca su Banca Generali il Leone verso il si al concambio gli advisor al lavoro - confermate le anticipazioni del GdI

Mediobanca valuta un'ops su Banca Generali, con il Leone favorevole al concambio. Cinque advisor, tra cui Zaoui & Co, Morgan Stanley, BofA, Deloitte e Nctm, sono al lavoro per valutare l'operazione. Le anticipazioni del GdF confermano l'interesse strategico e le potenziali implicazioni della proposta.

Generali affida la valutazione dell'OPS di Mediobanca su Banca Generali a cinque consulenti: scelti Zaoui & Co, Morgan Stanley, BofA, Deloitte e lo studio legale Advant Nctm guidato dal professor Alberto Toffoletto

