OnlyFans in vendita? Trattative in corso valutazione da 8 miliardi di dollari

OnlyFans, piattaforma nota soprattutto per i contenuti per adulti, è attualmente in vendita con trattative in corso. Secondo Reuters, l'operazione coinvolge un gruppo di investitori guidato da Forest Road Company, con una valutazione stimata intorno agli 8 miliardi di dollari. La vendita potrebbe segnare un nuovo capitolo per il popolare social network, ancora da definire nei dettagli.

Onlyfans, la piattaforma social conosciuta soprattutto per i contenuti per adulti, è in vendita. Lo riporta Reuters, citando tre fonti vicine all’operazione secondo cui sono il corso trattative con un gruppo di investitori guidato da Forest Road Company, società con sede a Los Angeles, per una valutazione da circa 8 miliardi di dollari. I colloqui sarebbero in corso almeno dal mese di marzo tanto che un primo accordo potrebbe essere raggiunto nell’arco di una o due settimane. Si sta anche valutando un’ offerta pubblica iniziale. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - OnlyFans in vendita? Trattative in corso, valutazione da 8 miliardi di dollari

Approfondisci con questi articoli

Ascoli Calcio: trattative in corso per la vendita tra Pulcinelli e Pecci

In questi giorni, Ascoli vive nel fermento per le trattative di vendita dell'Ascoli Calcio tra la famiglia Pulcinelli e l'imprenditore Francesco Pecci.

Sangiovannese: trattative in corso per il futuro societario con fondo americano e imprenditori locali

A San Giovanni si apre una nuova settimana all'insegna della speranza, con trattative in corso tra il club e un fondo americano insieme a imprenditori locali.

Ascoli Calcio: futuro incerto tra debiti e trattative di vendita fallite

L'Ascoli Calcio si trova in una difficile fase di incertezza, tra debiti e trattative di vendita fallite.

Approfondimenti da altre fonti

Il proprietario di OnlyFans in trattative per vendere a un gruppo di investitori per circa 8 miliardi di dollari, secondo fonti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

OnlyFans in vendita, un pool di investitori tratta l’acquisto della piattaforma per 8 miliardi di dollari

Riporta milanofinanza.it: La Fenix International, proprietaria di OnlyFans, sarebbe in trattative per la vendita della piattaforma con la Forest Road Company ...

OnlyFans pensa a una cessione da 8 miliardi di dollari

Si legge su ilsole24ore.com: La piattaforma di contenuti espliciti Onlyfans si prepara a capitalizzare la propria popolarità, cresciuta a partire dal lockdown, con una cessione che pootrebbe valere fino a 8 miliardi di dollari. L ...