Omos | In Giappone mi sono divertito ora sto aspettando che la WWE mi utilizzi

Omos, dopo aver vissuto un'esperienza divertente in Giappone, attende ora una chance in WWE. Negli ultimi due anni, la federazione ha ridotto al minimo il suo utilizzo, senza un piano chiaro per il gigante nigeriano. Ora, dopo un breve stint in NOAH e la conquista di un titolo, spera di tornare a farsi notare e ritrovare spazio nei prossimi eventi.

Negli ultimi due anni la WWE ha utilizzato Omos con il contagocce. Di fatto, per lui, non c'è più stato spazio nei tv show della federazione e alcun piano creativo che lo riguardasse. A inizio 2025, il gigante nigeriano è stato protagonista di uno breve stint in Giappone in NOAH vincendo anche i titoli di coppia insieme a Jack Morris, poi è tornato negli USA, ma di fatto continua a restare ai box. "Aspetto con molta pazienza". Durante una intervista con Adam Wilbourn di "What A Culture", Omos ha parlato della sua attuale situazione in WWE: "Nulla, sto aspettando.

