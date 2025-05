Omicidio-suicidio Napoli è morta anche Daniela Strazzullo

A Napoli si registra un tragico episodio di omicidio-suicidio: Daniela Strazzullo, 31 anni, è morta dopo essere rimasta gravemente ferita. L’episodio ha visto una donna seduta in auto ferita da un colpo d'arma da fuoco, mentre poco più in là un’altra donna è stata trovata senza vita. Un tragico fatto che ha sconvolto la città.

E’ morta Daniela Strazzullo, 31 anni, la donna rimasta gravemente ferita ieri nell’omicidio-suicidio avvenuto a Napoli. Cosa era accaduto ieri a Napoli. Una donna seduta in auto sul lato guida, ferita da un colpo di arma da fuoco e in fin di vita; poco distante un’altra donna trovata a terra, morta. È il tragico bilancio di quanto avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 maggio tra i comuni di Napoli e Volla. La donna ferita, Daniela Strazzullo, 31 anni, era stata trasportata all’Ospedale del Mare ed è morta questa notte. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Omicidio-suicidio Napoli, è morta anche Daniela Strazzullo

