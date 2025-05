Omicidio Resinovich la svolta | Visintin aggredì e soffocò Liliana

La procura di Trieste avrebbe elaborato una nuova tesi sull’omicidio di Liliana Resinovich, sostenendo che Visintin aggredì e soffocò la vittima. Questa ricostruzione, dettagliata nella richiesta di incidente probatorio della PM Ilaria Iozzi, rappresenta una svolta significativa nell’indagine, approfondendo i tempi e le circostanze della tragica morte della donna, avvenuta nel maggio 2022.

