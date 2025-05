Ombre nell' acqua | la nuova serie crime thriller di Netflix trama e quando esce

Amanti del crime thriller, preparatevi! Netflix presenta “Ombre nell'acqua”, la nuova serie australiana basata sul romanzo di Jane Harper, “The Survivors”. La trama segue la misteriosa morte di una giovane donna a Evelyn Bay. Scopri i segreti nascosti nelle acque e immergiti in un’avventura thrilling. L’uscita è imminente: restate sintonizzati!

Amanti dei crime thriller tenetevi pronti perché Netflix ha in serbo per voi una nuova serie imperdibile. Arriva direttamente dall'Australia, si intitola Ombre nell'acqua ed è basata sul romanzo di Jane Harper, The Survivors. La storia è quella di una giovane donna che viene uccisa a Evelyn Bay. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Ombre nell'acqua: la nuova serie crime thriller di Netflix, trama e quando esce

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Arsenico nell’acqua, è allarme: ecco in quali zone è vietato berla

L'allerta per la presenza di arsenico nell'acqua preoccupa diverse zone d'Italia. I recenti controlli effettuati dall'Arpa Lazio hanno evidenziato livelli superiori ai limiti di legge in una città, rendendo necessario vietare il consumo di acqua in alcune aree.

Garlasco, svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi: perquisita casa di Andrea Sempio e passato al setaccio un corso d’acqua per cercare l’arma del delitto

Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. Oggi i Carabinieri hanno perquisito l'abitazione di Andrea Sempio e stanno setacciando un corso d’acqua alla ricerca dell'arma del delitto.

Più acqua nell’Agrigentino, stanziati quasi 3 milioni e mezzo per incrementare le risorse: la mappa degli interventi

Per affrontare la crisi idrica dell'Agrigentino, è stato stanziato un importo di 3.479.147 euro, su iniziativa del dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile, Salvo Cocina.

Approfondimenti da altre fonti

La bellezza dell’ombra; Teatro Gioco Vita: Shamanika nuova produzione 2025, prove in corso; Una spina nel fianco di Melinda Leigh – Recensione del thriller con Bree Taggert; Assassin’s Creed Shadows: viaggio tra le ombre del Sol Levante. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ombre nell'Acqua: questa nuova serie in arrivo su Netflix è da tenere d'occhio

Riporta serial.everyeye.it: La première di Ombre nell'Acqua è fissata il prossimo 6 giugno ... altra giovane donna - rinvenuto sulla spiaggia - innesca una nuova indagine, che aprirà nuovamente il caso irrisolto avvenuto ...

Ombre nell’Acqua su Netflix: thriller tratto dal bestseller di Jane Harper in 6 episodi

Come scrive sbircialanotizia.it: La prima di Ombre nell’Acqua è stata fissata per il 6 giugno 2025 ... Il ritrovamento del cadavere di un’altra giovane donna, abbandonato sulla riva, dà il via ad una nuova indagine. Questo fatto ...