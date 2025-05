Olivera | Vogliamo vincere perché i tifosi se lo meritano

Olivera del Napoli ha dichiarato che vogliono vincere per onorare i tifosi emozionati. In vista della 38ª giornata contro il Cagliari, il difensore si è mostrato determinato a conquistare i tre punti, sottolineando l’importanza del supporto della curva e della vittoria per regalare un momento speciale ai propri sostenitori.

Il difensore del Napoli Mathias Olivera ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Cagliari valido per la 38^ giornata di Serie A. Sensazioni? «Abbiamo visto tutta la gente emozionata, vogliamo vincere perché i tifosi se lo meritano». Chi potrà sbloccarla oggi? «Oggi conta solo vincere, non chi fa gol». Conte? «E’ carico come tutti. Dobbiamo fare il lavoro che facciamo da tutto l’anno, essere attenti e fare una partita tosta. Dobbiamo vincere per la nostra gente». L'articolo Olivera: «Vogliamo vincere perché i tifosi se lo meritano» il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Olivera: «Vogliamo vincere perché i tifosi se lo meritano»

