Olivera | Napoli vuole regalare scudetto alla sua gente

Mathias Olivera, prima del match tra Napoli e Cagliari, ha espresso la volontà di regalare lo scudetto alla sua gente. Con entusiasmo e determinazione, il difensore ha sottolineato l’emozione dei tifosi e l’importanza di questa occasione, auspicando un risultato che faccia sognare tutti i napoletani. Un momento carico di passione per il popolo partenopeo.

Mathias Olivera si è così espresso prima del fischio d’inizio del match tra Napoli e Cagliari, in programma alle ore 20:45 allo Stadio Maradona. IL COMMENTO – Mathias Olivera ha parlato a DAZN nel pre-partita di Napoli-Cagliari. Di seguito le sue parole: «Abbiamo visto tutta l’emozione delle persone, vogliamo vincere per regalare a loro questo scudetto. Oggi quello che conta è soltanto la vittoria, non chi segnerà il gol decisivo. Conte sta bene, è molto carico come tutti. Dobbiamo continuare il lavoro svolto sinora, restando attenti per vincere una partita che tutti meritano». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Olivera: «Napoli vuole regalare scudetto alla sua gente»

