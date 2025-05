Olivera a Dazn | C’è grande emozione! Vogliamo vincere per la nostra gente

Mathias Olivera, difensore del Napoli, ha espresso grande emozione prima della sfida contro il Cagliari, dichiarando: «Vogliamo vincere per la nostra gente». Le parole del giocatore, rilasciate ai microfoni di DAZN, riflettono la determinazione e il desiderio di ottenere una vittoria importante in vista di questa partita.

Olivera a Dazn: «C’è grande emozione! Vogliamo vincere per la nostra gente.» Le parole del difensore. Mathias Olivera, difensore del Napoli, ha parlato nel pre partita del match contro il Cagliari del tecnico Davide Nicola. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di DAZN: LE PAROLE- «Abbiamo visto tutta la gente fuori dallo stadio, c’è una grande emozione: vogliamo vincere per portargli lo scudetto. Oggi importa solo vincere e non chi segna, speriamo vada tutto bene. Conte sta bene, è carico come tutti, dobbiamo fare il nostro lavoro ed essere attenti per fare una partita tosta». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Olivera a Dazn: «C’è grande emozione! Vogliamo vincere per la nostra gente»

