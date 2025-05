Olio extravergine della Campania verso la Igp | nasce il Consorzio di tutela

Nasce il Consorzio di tutela dell’olio extravergine di oliva della Campania verso la IGP, un’importante iniziativa per valorizzare e promuovere questo pregiato prodotto regionale. Con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel settore, il consorzio riunisce produttori e stakeholder per tutelare l’autenticità e la qualità dell’olio campano.

Una Igp (Indicazione Geografica Protetta) per identificare l’olio extravergine di oliva della Campania. Con la firma sugli atti notarili comincia il suo percorso Il Consorzio che punta a diventare un importante punto di riferimento per il settore olivicolo regionale. L’idea è quella di riunire sotto l’egida dell’Olio Campano Igp tutti i produttori che aderiscono a questa iniziativa per poi estenderla al resto della regione, al fine di rendere riconoscibile su tutti gli scaffali i prodotti realizzati secondo il disciplinare di produzione. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche questi approfondimenti

L’oro verde del Lago di Como: l’olio extravergine protagonista tra degustazioni e cultura

Protagonista degli eventi, l'olio extravergine d'oliva si svela in tutta la sua ricchezza e varietà, celebrando l’heritage culturale e gastronomico del Lago di Como.

L’oro verde del Lago di Como: l’olio extravergine protagonista tra degustazioni e cultura

Protagonista degli eventi sarà l’olio extravergine d’oliva di qualità, simbolo di tradizione e gusto del nostro territorio.

"Igp Sicilia", al Marina convention center una giornata dedicata all'olio extravergine d'oliva

Il 17 maggio, il Marina Convention Center ospiterà l'Igp Sicilia Evoo Day, una giornata dedicata all'eccellenza dell'olio extra vergine di oliva IGP Sicilia.

Su questo argomento da altre fonti

Olio extravergine della Campania verso la Igp: grande traguardo; Campania, nasce il Consorzio per l’Olio Extravergine IGP: uniti sotto un’unica etichetta; Boom dei distretti agroalimentari: l'olio di oliva protagonista; Ercole Olivario, due premi ad oli campani, scopriamo quali. 🔗Cosa riportano altre fonti

Olio extravergine della Campania verso la Igp: grande traguardo

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Olio extravergine della Campania verso la IGP

Segnala napolivillage.com: Una Igp (Indicazione Geografica Protetta) per identificare l’olio extravergine di oliva della Campania. Con la firma sugli atti notarili comincia il suo ...

Olio extravergine della Campania verso la Igp: nasce il Consorzio di tutela

Scrive ntr24.tv: Una Igp (Indicazione Geografica Protetta) per identificare l’olio extravergine di oliva della Campania. Con la firma sugli atti notarili comincia il suo percorso Il Consorzio che punta a diventare un ...