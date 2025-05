Oklahoma vince ancora e va sul 2-0 Minnesota battuta 118-103

Oklahoma City Thunder, ancora protagonisti nei playoff NBA, consolidano il loro cammino vincendo anche la seconda sfida contro i Minnesota Timberwolves. Sul parquet del Paycom Center, Shai Gilgeous-Alexander si conferma protagonista assoluto, guidando la squadra verso una vittoria importante per 118-103 e portandosi così sul 2-0 nelle finali di Conference.

OKLAHOMA CITY (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ancora tutto facile per gli Oklahoma City Thunder in questi Playoff Nba. Tra le mura amiche del Paycom Center, Shai Gilgeous-Alexander (protagonista del match) e compagni battono col punteggio di 118-103 i Minnesota Timberwolves in gara-2 delle finali di Western Conference,  portandosi sul 2-0 nella serie che si sposterà ora al Target Center per gara-3 e 4. Come accaduto nel primo appuntamento, è il terzo periodo a fare la differenza. I Thunder chiudono il primo tempo col vantaggio di +8, nonostante le basse percentuali al tiro da tre (4 triple su 20 realizzate). 🔗Leggi su Unlimitednews.it