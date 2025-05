Nuovo rinvio del confronto a Palazzo Chigi con i sindacati sull' emergenza ex Ilva

Nuovo rinvio del confronto a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati sull'emergenza Ex Ilva. La riunione, già rinviata al 27 maggio, è stata ulteriormente spostata a lunedì 9 giugno, lasciando in sospeso le trattative. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra i rappresentanti dei lavoratori, in un momento cruciale per il futuro dello stabilimento.

Nuovo rinvio per il confronto a Palazzo Chigi con i sindacati per l'emergenza sull'ex Ilva. La Presidenza del Consiglio ha comunicato alle organizzazioni dei metalmeccanici che la prossima riunione del "tavolo permanente", già una volta rinviata al 27 maggio, slitta ancora a lunedì 9 giugno, alle ore 18:00, "al fine di acquisire elementi di valutazione più compiuti e tenuto conto degli impegni congressuali e internazionali di talune delle organizzazioni sindacali" 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovo rinvio del confronto a Palazzo Chigi con i sindacati sull'emergenza ex Ilva

Altri articoli sullo stesso argomento

Rinvio del confronto a Palazzo Chigi con i sindacati sull'emergenza ex Ilva

Nuovo rinvio per il duello tra sindacati e governo sull'emergenza ex Ilva. La discussione, già posticipata al 27 maggio, è stata ulteriormente spostata a lunedì 9 giugno, coinvolgendo ancora una volta il tavolo permanente a Palazzo Chigi.

Nuovo no al Mes e rinvio Pnrr, la partita (forse incrociata) di Meloni in Ue

Il governo italiano, guidato da Meloni, conferma l'assenza di una maggioranza per ratificare il Mes e chiede un rinvio per il Pnrr oltre il 2026.

Decoro urbano, lavoro, infrastrutture e sociale: 21 domande per i 7 candidati a sindaco di Genova. Il confronto del Secolo XIX a Palazzo Ducale | Il video integrale | Gli appelli | Fotogallery

Il confronto tra i candidati a sindaco di Genova si svolgerà a Palazzo Ducale, con un focus su decoro urbano, lavoro, infrastrutture e sociale.

Ne parlano su altre fonti

Corruzione in Provincia: in tre a processo, un dipendente patteggia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Nuovo tavolo ex Ilva lunedì. Urso, 'dopo Procura a rischio riconversione'

Segnala ansa.it: Il tavolo sull'ex Ilva tra sindacati e governo "è stato sospeso e riprenderà all'inizio della prossima settimana, ci sarà una nuova convocazione probabilmente tra lunedì e martedì". (ANSA) ...

Catania, nuovo lungomare di Ognina: previsto il confronto pubblico sul progetto vincitore

Si legge su ilsicilia.it: presso il Palazzo della Cultura, il Sindaco Enrico Trantino e l’Assessore ai Lavori Pubblici e alle Politiche Comunitarie Sergio Parisi incontreranno stakeholder, rappresentanti delle categorie ...