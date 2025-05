Nuovo Centro per l’impiego avviati i primi interventi negli spazi dell’ex scuola elementare Fontanelle

Sono iniziati i lavori per il nuovo Centro per l’Impiego di Riccione, ubicato negli spazi riqualificati dell’ex scuola elementare Fontanelle. Questo intervento rappresenta un esempio di rigenerazione urbana sostenibile, mirato a potenziare i servizi ai cittadini e favorire lo sviluppo locale attraverso lavori di riqualificazione e attenzione all’ambiente.

Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego di Riccione, che sorgerà negli spazi riqualificati dell’ex scuola Fontanelle di viale Puglia. Un intervento strategico che unisce rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale e potenziamento dei servizi al cittadino. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Nuovo Centro per l’impiego, avviati i primi interventi negli spazi dell’ex scuola elementare Fontanelle

