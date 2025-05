Nuovo centro di accoglienza ultimatum alla ditta | ultimi moduli entro il 31 maggio

Il Comune di Latina ha fissato al 31 maggio la scadenza per la consegna degli ultimi moduli abitativi del nuovo centro di accoglienza multietnico in via Monfalcone, realizzato accanto al vecchio campo Al Karama. La ditta incaricata ha l'obbligo di completare i lavori entro questa data, puntando a garantire tempestivamente nuove sistemazioni per i migranti e rafforzare il sistema di accoglienza locale.

I moduli abitativi per il nuovo centro di accoglienza multietnico in via Monfalcone, nato accanto al vecchio campo Al Karama, potrebbero essere montati tutti entro il 31 maggio. O almeno, questa è la scadenza ultima fissata dal Comune di Latina nei confronti della ditta, per consegnare gli ultimi. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Nuovo centro di accoglienza, ultimatum alla ditta: ultimi moduli entro il 31 maggio

Approfondisci con questi articoli

ProduttivItalia, presentato alla Camera il nuovo Centro Studi sulle Pmi

Il 14 maggio, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma, è stato presentato ProduttivItalia, un nuovo centro studi indipendente.

Salute, a Milano c’è un nuovo Centro della Tiroide per diagnosi, cura e trattamento delle patologie tiroidee

A Milano, un nuovo Centro della Tiroide offrirà diagnosi, cura e trattamento per le patologie tiroidee.

Bradisismo, riunito il Centro Coordinamento Soccorsi: allestiti presidi medici e aree di accoglienza

NAPOLI, 13 MAGGIO 2025 – A seguito della scossa di magnitudo 4.4 nei Campi Flegrei, il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione d'emergenza.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuovo centro di accoglienza, ultimatum alla ditta: ultimi moduli entro il 31 maggio

Segnala latinatoday.it: In via Monfalcone trasferiti finora sette nuclei familiari dall'ex Rossi Sud. Attacca l'opposizione: "La situazione resta grave dal punto di vista igienico-sanitario" ...

Centro Aldina Balboni, a Bologna una casa innovativa dedicata a inclusione e accoglienza

Da repubblica.it: Inaugurata una nuova struttura per garantire continuità assistenziale a persone che hanno superato i 65 anni di età ed esposte al rischio di un’assistenza ...

Indagini chiuse per il centro accoglienza devastato da un'esplosione

Lo riporta rainews.it: I fatti risalgono a novembre 2023: si registrarono 31 feriti. Quattro invece le persone indagate. Lo scoppio causato da un fuga di GPL ...