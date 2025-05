Nuovi strumenti online per la pianificazione delle rinnovabili in Italia

Sono stati lanciati due nuovi strumenti online sul portale del Gestore dei Servizi Energetici, mirati alla pianificazione delle rinnovabili in Italia: la Piattaforma delle Aree Idonee e la mappa delle zone di accelerazione. Questi strumenti rappresentano un passo importante per facilitare lo sviluppo sostenibile e ottimizzare l'installazione di energie rinnovabili nel Paese.

Sono online due nuovi strumenti per la pianificazione delle rinnovabili nel Paese: la Piattaforma delle Aree Idonee e la mappa delle zone di accelerazione, entrambe a disposizione sul portale del Gestore dei Servizi Energetici. "Con la pubblicazione della Piattaforma delle Aree Idonee e della mappa delle zone di accelerazione compiamo un passo fondamentale verso la piena attuazione della transizione energetica nel nostro Paese", dichiara il ministro Pichetto. "Si tratta di strumenti concreti, innovativi e trasparenti, messi a disposizione di Regioni e operatori per pianificare in modo efficiente lo sviluppo delle fonti rinnovabili, nel rispetto del territorio e delle comunità locali".

