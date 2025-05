Nuova vita alle cose con Le bancarelle | appuntamento al centro commerciale La Rotonda

Riscoprire il valore delle cose di seconda mano è possibile anche a livello locale. Con "Le bancarelle" di Little Market, ogni domenica a Modena, cittadini si impegnano concretamente per la sostenibilità. L'ultimo appuntamento si terrà domenica 25 maggio nel parcheggio del centro commerciale La Rotonda, un'occasione per contribuire alla tutela ambientale e dare nuova vita agli oggetti.

Nuova vita alle cose con "Le Bancarelle": appuntamento al centro commerciale La Rotonda

Riscoprire il valore delle cose è possibile grazie a "Le Bancarelle", l'iniziativa di Little Market che anima il centro commerciale La Rotonda ogni domenica.

Nuova vita alle cose con Le Bancarelle: appuntamento al centro commerciale La Rotonda; A Maggio, il Mercatino del Ri-uso pensa ai più giovani (e allo spazio in casa!); Tutti gli eventi, mercatini e sagre di Piacenza e provincia. 🔗Cosa riportano altre fonti

A maggio doppietta di appuntamenti con il Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita alle Cose

Riporta mi-lorenteggio.com: (mi-lorenteggio.com) Pavia, 28 Aprile 2025 – Giovedì 1° maggio 2025, torna l’atteso Mercatino del Ri-Uso “Nuova Vita alle Cose ... a Pavia si popolerà di bancarelle per colorarsi ...

Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita alle Cose - Mercato dei Bambini

Secondo lombardiapress.it: Pavia, Maggio 2025 – Domenica 18 maggio torna all'Allea di viale Matteotti il Mercatino del Ri-Uso – Nuova Vita alle Cose, il mercatino delle pulci firmato dall'Associazione Culturale l'Arca di Noé, ...