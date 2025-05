Nuova boutique di Falconeri a Milano e una capsule di foulard dedicata alle città italiane

Falconeri inaugura il suo nuovo flagship store a Milano, in Corso Vittorio Emanuele II, e presenta una capsule di foulard in seta dedicata alle città italiane. Questa collezione celebra il forte legame del brand con il territorio e anticipa future aperture a Porto Cervo, Forte dei Marmi e altre mete di charme, rafforzando il suo stile eleganza e territorialità.

Falconieri inaugura il nuovo flagship store a Milano nella centralissima via in Corso Vittorio Emanuele II (810) e celebra la nuova apertura con una capsule di foulard in seta dedicata alle città italiane. Il brand rafforza il legame con il territorio e annuncia nuove tappe a Porto Cervo, Forte dei Marmi e Bari. Un'apertura strategica che segna un nuovo capitolo nel percorso di espansione del brand, da sempre impegnato a valorizzare l'esperienza retail attraverso ambienti che riflettono il suo Dna: estetica contemporanea, calore materico e cura della shopping experience.

