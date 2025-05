NUOTO Matteo Giunta Dalla Pellegrini a Martinenghi | l’uomo dietro i campioni del nuoto italiano

Matteo Giunta, uomo dietro i grandi nomi del nuoto italiano come Federica Pellegrini e Nicolò Martinenghi, è un preparatore atletico e allenatore che ha segnato la storia di questa disciplina. Dagli inizi con la Pellegrini alle recenti imprese di Martinenghi, Giunta si distingue come una figura fondamentale nel panorama del nuoto, un professionista appassionato e dedicato al successo dei suoi atleti.

Dici Matteo Giunta e subito pensi a Federica Pellegrini. Preparatore atletico, allenatore, marito dal 2022 e da poco anche papà della piccola Matilde, Giunta è stato una figura chiave nei momenti più intensi della carriera della “Divina”. Ma oggi il suo nome è legato anche a Nicolò Martinenghi, neo campione olimpico dei 100 rana a Parigi 2024, che ha scelto di trasferirsi a Verona per allenarsi proprio con lui. Un nuovo percorso che guarda già a Los Angeles 2028, con l’obiettivo di ripetere l’impresa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NUOTO. Matteo Giunta. Dalla Pellegrini a Martinenghi: l’uomo dietro i campioni del nuoto italiano

Scopri altri approfondimenti

Federica Pellegrini: «Ora tifo per i “vecchi” del nuoto, come la Ledecky. Ad Atene 2004 mi sentivo piccola e incosciente»

Federica Pellegrini, icona del nuoto italiano, riflette sul suo passato e l'evoluzione di questo sport nel nostro paese in un'intervista a Il Messaggero.

Dalla Giunta Regionale una nuova proposta di legge sulla famiglia

La Giunta regionale, guidata da Francesco Rocca e su iniziativa di Simona Baldassarre, ha presentato una nuova proposta di legge sulla famiglia.

La giunta dello Ianeselli bis: ecco chi sono assessori e assessore

A una settimana dalle elezioni, la nuova Giunta comunale di Trento, guidata dal riconfermato sindaco Franco Ianeselli, è già in carica.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sara Curtis: “Non scappo dall’Italia. Nuoto per crescere, con le mie spalle grosse e le treccine a forma di cuore”; Federica Pellegrini: dove vive la campionessa di nuoto e quanto vale la sua dimora; Rinchiusa nel bagagliaio di un auto: Federica Pellegrini scomparsa in un attimo | L'amante ha confessato il crimine. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Matteo Giunta, «Federica Pellegrini è gelosa, ora alleno solo uomini. Da Ceccon ci aspettavamo delle scuse»

Scrive msn.com: Matteo Giunta festeggia il suo compleanno a La volta buona. L'allenatore di nuoto e marito di Federica Pellegrini è stato invitato nel talk show ...

Matteo Giunta, compleanno in tv: «Federica Pellegrini è gelosa, ora alleno solo uomini. Da Ceccon ci aspettavamo delle scuse»

Segnala msn.com: Matteo Giunta festeggia il suo compleanno a La volta buona. L'allenatore di nuoto e marito di Federica Pellegrini è stato invitato nel talk show ...

Matteo Giunta, il segreto con Federica Pellegrini: "Per 3 anni storia nascosta, usavo il bagagliaio"

Lo riporta msn.com: Matteo Giunta festeggia il suo 43esimo compleanno a ' La volta buona '. L'allenatore di nuoto oggi, mercoledì 7 maggio, nel salotto di Caterina Balivo ha parlato, tra le altre cose, della storia ...