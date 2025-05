novak djokovic può sfatare il tabù del titolo n 100 a ginevra riparte la caccia a federer e connors

Novak Djokovic punta a sfatare il tabù del titolo n. 100 in carriera, tornando a vincere a Ginevra. A 2025, il serbo continua la sua caccia a Federer e Connors, affrontando la semifinale degli ATP 250 di Ginevra contro Cameron Norrie. Un passo importante nella sua ricerca di record, con l’obiettivo di scrivere nuove pagine nella storia del tennis.

Il serbo Novak Djokovic è approdato in semifinale ai Gonet Geneva Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Ginevra, in Svizzera: nel penultimo atto odierno sfiderà il britannico Cameron Norrie. L’avversario nell’eventuale finale, invece, uscirà dal confronto tra il polacco Hubert Hurkacz e l’austriaco Sebastian Ofner: il serbo è alla ricerca della vittoria del titolo numero 100 in singolare, essendo al momento a quota 99, al terzo posto della classifica di tutti i tempi. 🔗Leggi su Oasport.it