Nouvelle Vague | recensione del film di Richard Linklater

"Nouvelle Vague" di Richard Linklater cattura l'essenza di una rivoluzione cinematografica, offrendo una prospettiva fresca e vibrante. Proiettato alla Mostra di Venezia, il film spezza la monotonia degli anni recenti, regalando agli spettatori un'esperienza coinvolgente e originale. Un'opera che celebra la libertĂ creativa e la forza delle nuove generazioni nel cinema contemporaneo.

Nouvelle Vague: recensione del film di Richard Linklater Esattamente come nel 2022 Richard Linklater portava alla Mostra del Cinema di Venezia il suo Hit Man, una ventata di aria fresca in un anno segnato dalla quasi totale assenza delle celebritĂ a causa degli scioperi, il cineasta di Austin arriva al Festival di Cannes 2025 con Nouvelle Vague, un omaggio a Jean-Luc Godard e alla rivoluzione cinematografica partita dai Cahiers du Cinema nel 1959. Tutti vogliono. Godard!. C’è un momento, tra le citazioni brillanti e i sogni cinematografici di Nouvelle Vague, in cui Jean-Luc Godard – o meglio il suo alter ego interpretato dal sorprendente Guillaume Marbeck – pronuncia una frase apparentemente semplice: «Ogni giorno voglio cercare quello che devo filmare, non prepararlo ». 🔗 Leggi su Cinefilos.it © Cinefilos.it - Nouvelle Vague: recensione del film di Richard Linklater

Nouvelle Vague, la recensione del film di Richard Linklater in concorso al Festival di Cannes 2025

"Nouvelle Vague" di Richard Linklater, in concorso a Cannes 2025, propone un’interpretazione delicata e raffinata di uno dei classici senza tempo, "Fino all’ultimo respiro".

Nouvelle Vague, la recensione: un atto d’amore al cinema che fu (e che ancora è)

La Nouvelle Vague è un atto d’amore eterno per il cinema, un’immersione in film che sorprendono, provocano dibattito e fanno innamorare all’istante.

I due attori hanno sfilato sulla croisette per il film "Die, My Love", mentre il regista era lì per il nuovo attesissimo "Nouvelle Vague"

A Cannes 2025, star e registi hanno calcato il red carpet: Jennifer Lawrence e Robert Pattinson hanno presentato "Die, My Love", mentre Lynne Ramsay e Quentin Tarantino si sono distinti con il loro nuovo progetto "Nouvelle Vague".

