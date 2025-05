Norvegia nave portacontainer NCL Salten si incaglia vicino a una casa il proprietario | 5 metri in più e sarebbe entrata in camera - VIDEO

La portacontainer norvegese NCL Salten si è incagliata nel Trondheimsfjord, a pochi metri da una casa, rischiando di entrare nelle stanze se fosse stata cinque metri più in là. Non è il primo incidente per questa nave, che aveva già subito un'incaglio ad ottobre 2023 a Tømmervika, sollevando preoccupazioni sulla navigazione nella zona.

