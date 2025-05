Non sta né in cielo né in terra Garlasco frase sfuggita e gelo tra gli avvocati di Andrea Sempio

Nel caso di Garlasco, ciò che un tempo appariva come un mistero si è evoluto in una dura battaglia legale. Frasi sfuggite e tensioni tra gli avvocati di Andrea Sempio evidenziano le complessità di una vicenda giudiziaria che, dopo anni, continua a tenere alta l’attenzione sull’omicidio di Chiara Poggi.

Nel caso Garlasco, quello che un tempo era considerato un intricato enigma investigativo si è ormai trasformato in un campo di battaglia giudiziaria. Mentre la Procura di Pavia continua a scavare nel passato per cercare una nuova verità sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, la difesa di Andrea Sempio — l’amico del fratello della vittima e nuovo indagato — alza i toni e rilancia. Al centro del duello legale c’è Massimo Lovati, storico penalista di Vigevano e figura combattiva che ha preso a cuore la causa del giovane, cercando di smontare uno a uno gli indizi che oggi lo riportano nella bufera mediatica e giudiziaria. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

Scopri altri approfondimenti

Garlasco, le gemelle Cappa e l'arma del delitto: cosa sta succedendo

Le gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, riemergono nel torbido caso del delitto di Garlasco. Recenti sviluppi indicano che gli investigatori stanno setacciando un canale a Tromello, vicino all'abitazione disabitata della loro nonna, in cerca dell'arma del crimine.

C'è una infrastruttura cinese che sta rallentando la rotazione della Terra

Negli ultimi anni, una teoria affascinante ha riacquistato slancio: l'enorme diga delle Tre Gole in Cina potrebbe influenzare la rotazione della Terra.

Cosa sta succedendo con le nuove indagini sul delitto di Garlasco e come siamo arrivati fino a qui: il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

Nel nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il podcast di Fanpage.it, ci immergiamo nelle recenti indagini sul delitto di Garlasco.

Se ne parla anche su altri siti

L'avvocato di Andrea Sempio: «L'assassino non è Alberto Stasi, è stato un sicario e ho un'idea sul mandante. Quell'impronta non ha valore»; Garlasco, era in casa da sola: Stasi e Stefania Cappa, il video inedito | .it; Garlasco, la famiglia Sempio sotto la lente: cosa emerge dai tabulati telefonici | .it; Garlasco, quanti milioni può costare l'errore: il possibile risarcimento a Stasi | .it. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Garlasco, l'avvocato di Sempio sbotta: "Dopo 18 anni fa sorridere"

Da iltempo.it: Giornata clou per le nuove indagini sul caso di Garlasco: tre interrogatori in contemporanea domani alle 14. Saranno ascoltati Marco Poggi, fratello ...