Non Solo Calcio | Il nubifragio di Perugia e lo scudetto alla Lazio

Venticinque anni fa, il campionato di calcio di Perugia si chiuse in modo sorprendente, tra nubifragi e sfide epiche. La Lazio di Cragnotti e Eriksson, con una squadra ricca di campioni, sorpassò la Juventus all’ultima giornata, conquistando il suo secondo scudetto. Un finale imprevedibile che rimane, oggi, uno dei capitoli più emozionanti della storia calcistica italiana.

Venticinque anni fa, un incredibile epilogo del Campionato La squadra di Cragnotti e Eriksson all’ultima giornata sorpassa la Juventus e conquista il suo secondo titolo. Era zeppa di campioni: Marchegiani, Mihajlovic, Nedved, Mancini, Veron e tanti altri Un finale imprevedibile dopo che nella stagione precedente i biancocelesti erano stati beffati dal Milan di Zaccheroni. Un gruppo formato negli anni con grandi investimenti da Sergio Cragnotti e che giocava un calcio bellissimo con l’allenatore svedese. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Non Solo Calcio | Il nubifragio di Perugia e lo scudetto alla Lazio

