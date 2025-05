Non è lui l' assassino Quando l' avvocato di Sempio difendeva Stasi in tv

L'avvocato Massimo Lovati, difensore di Stasi, ha affermato in tv di non condividere le dichiarazioni del suo assistito e ha ribadito che è convinto della sua innocenza, sostenendo che Stasi non avrebbe ucciso Chiara Poggi. Un intervento che mette in discussione le ipotesi sull'identità del vero colpevole, alimentando il dibattito sul caso.

L'avvocato Massimo Lovati ha dichiarato di non essere interessato a quel che dice il suo assistito e si dice convinto che Stasi non abbia ucciso Chiara Poggi 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non è lui l'assassino". Quando l'avvocato di Sempio difendeva Stasi in tv

Approfondisci con questi articoli

Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio: “L’assassino non è Alberto Stasi, chi c’è dietro”

Il caso di Garlasco, avvolto da mistero e polemiche, continua a dividere opinioni. Mentre Alberto Stasi resta sotto i riflettori come sospettato principale, cresce il sostegno a Andrea Sempio, difeso da un avvocato che fa luce su nuovi sospetti.

Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio: “L’assassino non è Alberto Stasi, chi c’è dietro”

Massimo Lovati, notaio e penalista di Vigevano, smonta le accuse contro Andrea Sempio riguardo all’omicidio di Chiara.

Garlasco, l’avvocato di Sempio sull’assassino: “Un’idea ce l’ho”

Nel cuore del giallo di Garlasco, emerge la voce di Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Altre fonti ne stanno dando notizia

"Non è lui l'assassino". Quando l'avvocato di Sempio difendeva Stasi in tv

Segnala ilgiornale.it: L'avvocato Massimo Lovati ha dichiarato di non essere interessato a quel che dice il suo assistito e si dice convinto che Stasi non abbia ucciso Chiara Poggi ...

L’avvocato di Andrea Sempio shock: “L’assassino non è Alberto Stasi, è stato un sicario Ho un’idea sul mandante”

thesocialpost.it scrive: “L’impronta di Sempio sul muro? Ha scarsissima valenza. Il dna sulle unghie di Chiara? Idem. Il falso alibi dello scontrino? Nessuna falsità. Quegli ...

L'avvocato di Andrea Sempio: «L'assassino non è Alberto Stasi, è stato un sicario e ho un'idea sul mandante. Quell'impronta non ha valore»

Scrive corriere.it: Massimo Lovati: «Si tratta solo di una consulenza di parte, la farò valutare dai miei». Lotta dura senza paura? «Frase sfuggita». «Non mi piace come viene condotta l'indagine, ho 73 anni, i pm mi manc ...