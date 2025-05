Nicola | Notte rumorosa per i tifosi del Napoli? Fa parte del gioco ci sta

Prima della sfida tra Napoli e Cagliari, l’allenatore dei sardi, Davide Nicola, ha commentato l’atmosfera intrigante e la responsabilità di affrontare la capolista. Con il suo consueto pragmatismo, Nicolasottolinea il privilegio di giocare in una cornice così importante, consapevole che ogni partita rappresenta una sfida e un’opportunità di crescita.

L’allenatore del Cagliari Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Dazn, prima della sfida esterna sul campo del Napoli valevole per la 38^ giornata di Serie A. Cosa significa per voi questa partita? «E’ un privilegio e una responsabilità venire qua contro la prima in classifica. Credo che ci sarà il tutto esaurito, c’è orgoglio e responsabilità perché bisognerà fare una partita importantissima». Il rumore dei napoletani nella notte davanti al nostro hotel? «Fa parte del gioco, è il bello di essere avversari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it