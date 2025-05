Nel Foggiano l' acqua che dalla diga Liscione finisce in mare | così il Molise potrebbe salvare la nostra agricoltura

Nel Foggiano, l’acqua che dalla diga Liscione finisce in mare rappresenta un’opportunità per salvare l’agricoltura, colpita dalla crisi idrica. Durante il tavolo di crisi convocato dalla Regione Puglia, si è discusso delle difficoltà delle colture, in vista dell’estate. Il Molise potrebbe contribuire a mitigare questa emergenza, garantendo un approvvigionamento vitale per il settore agricolo locale.

Al tavolo di crisi convocato dalla Regione Puglia per l'emergenza idrica, tenuto conto che la mancanza d'acqua in vista dell'estate mette a rischio le colture agricole, sono state affrontate le drammatiche situaizoni che riguardano la provincia di Taranto e la Capitanata.

Crisi idrica, la Regione: "Più acqua per la diga Castello"

La recente crisi idrica ha spinto a cercare soluzioni urgenti, e le recenti piogge in Sicilia hanno portato un incremento di 3 milioni di metri cubi negli invasi potabili.

Acqua: negli invasi del foggiano drastica riduzione in due settimane Coldiretti Puglia

L’emergenza idrica in Puglia si aggrava, con una drastica riduzione delle riserve negli invasi in sole due settimane.

Piombino, lo prende a bastonate e gli getta addosso l'acqua bollette per rapinarlo: 40enne denunciato

Un tentativo di rapina a Piombino si è concluso con la denuncia di un 40enne irregolare. L'uomo, dopo aver minacciato un cittadino, lo ha aggredito provocandogli lesioni guaribili in 15 giorni.

