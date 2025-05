Nba Gilgeous-Alexander formato MVP | i Thunder vanno sul 2-0 contro Minnesota

Il 23 maggio 2025, Shai Gilgeous-Alexander ha celebrato meritatamente il suo debutto come MVP NBA, guidando gli Oklahoma City Thunder a una vittoria schiacciante contro i Minnesota Timberwolves. In questa serata memorabile al Paycom Center, il talento canadese ha dimostrato ancora una volta perché è uno dei protagonisti principali della lega, segnando il suo percorso verso l’eccellenza.

Oklahoma City (Stati Uniti), 23 maggio 2025 – Shai Gilgeous-Alexander non poteva scegliere miglior modo per festeggiare davanti al proprio pubblico l’incoronazione a MVP della regular season  di NBA da poco conclusa. Il fuoriclasse canadese ha infatti mostrato agli spettatori del Paycom Center di Oklahoma City la statua del "Michael Jordan's Trophy" e i luccicanti gradi del migliore della stagione mettendo la sua inconfondibile firma sul successo per 118-103 che ha consegnato ai Thunder il punto del 2-0 nella serie delle finali di Western Conference 2025, la quale ora si sposta al Target Center, casa dei Minnesota Timberwolves che devono cercare di riaprire i giochi: 38 punti con 1221 dal campo, 8 assist e 3 rimbalzi in 42’ giocati sono la firma dell’esterno nativo di Toronto su una gara di fatto dominata dall’inizio alla fine da OKC. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nba, Gilgeous-Alexander formato MVP: i Thunder vanno sul 2-0 contro Minnesota

