Nascondono dosi di hashish vicino alla fermata degli autobus

I carabinieri di Ronciglione intensificano i controlli, con dieci pattuglie, per contrastare lo spaccio di droga. Recenti operazioni hanno portato alla scoperta di dosi di hashish nascoste vicino alla fermata degli autobus e all’attenzione sulla via Aurelia a Monte Romano, dove si concentrano attività di prevenzione e contrasto. Un intervento deciso per tutelare la sicurezza del territorio.

Controlli del territorio dei carabinieri della compagnia di Ronciglione, che nei giorni scorsi sono scesi in strada con dieci pattuglie. Attenzione particolare all'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio e consumo di droga e alla via Aurelia a Monte Romano. Proprio a Monte Romano i.

