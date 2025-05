Nasce la nuova Asd Tennistavolo Urbino | sport e inclusione sociale al centro

Nasce la nuova ASD Tennistavolo Urbino, un'associazione dedicata alla promozione del tennistavolo come strumento di sport e inclusione sociale. Presentata durante la 2ÂŞ edizione del torneo cittadino, questa realtĂ mira a valorizzare il gioco nel territorio urbinate, favorendo l'integrazione e la partecipazione di tutti, attraverso iniziative sportive e sociali innovative e accessibili.

In occasione della 2ÂŞ edizione del torneo di tennistavolo di Urbino si è presentata la nuova Asd tennistavolo Urbino, una nuova associazione sportiva dilettantistica che si propone di promuovere e valorizzare la pratica del tennistavolo nel territorio urbinate e non solo, con un’attenzione particolare verso i giovani, le scuole e l’ inclusione sociale. Alla presenza delle istituzioni scolastiche, dell’amministrazione Comunale, dell’UniversitĂ di Urbino e del presidente del Comitato regionale Fitet Marche è stata presentata la nuova realtĂ sportiva, che ad oggi conta circa una quarantina di tesserati. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nasce la nuova Asd Tennistavolo Urbino: sport e inclusione sociale al centro

Altre letture consigliate

A sorpresa, nasce il balayage corallo: la nuova tecnica colore illuminante

Scopri la rivoluzione del colore con il balayage corallo, la nuova tecnica illuminante che trasforma il balayage rame in una freschissima sfumatura primaverile.

(Ri)nasce il nucleare italiano: la nuova maxi azienda di stato per le mini centrali. Meloni: "Presto la legge"

Il nucleare italiano sta vivendo una nuova rinascita con la creazione di Nuclitalia, una maxi azienda di stato dedicata allo sviluppo di mini centrali.

Con HAT Music nasce una nuova era per musicisti e professionisti

In un mondo in cui ogni minuto si generano 83 nuove canzoni, HAT Music nasce per dare voce agli artisti che rischiano di rimanere nell'ombra.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Si presenta l’ASD Urbino Tennistavolo: un nuovo punto di riferimento per lo sport cittadino. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Nasce la nuova Asd Tennistavolo Urbino: sport e inclusione sociale al centro

Segnala msn.com: Presentata la nuova Asd Tennistavolo Urbino: promozione del tennistavolo con focus su giovani e inclusione sociale.

Asd Magliano Sant'Andrea is born: merger between Maglianese and Sant'Andrea

sport.quotidiano.net scrive: Dopo le voci degli ultimi mesi è arrivata anche l’ufficialità. E la nuova società si chiamerà Asd Magliano Sant’Andrea. E’ una decisione che è stata presa dopo un’attenta riflessione da parte delle ...