MANDURIA (TARANTO) - L’IISS “Luigi Einaudi” di Manduria dà il via a una sperimentazione scientifica e didattica che coinvolge direttamente gli studenti nella coltivazione, studio e micro-vinificazione del vitigno simbolo della viticoltura pugliese. Con un finanziamento regionale di 100.000 euro. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Nasce il vigneto didattico: scuola e scienza insieme per il futuro del Primitivo

