Napoli strade del centro invase dai tifosi | una marea azzurra con fumogeni e trombette in attesa della partita

A Napoli il centro storico si trasforma in una bolgia azzurra: migliaia di tifosi, con fumogeni e trombette, invadono le strade in attesa della partita contro il Cagliari, decisiva per lo scudetto. La festa ha già cominciato, con i maxischermi allestiti in piazza, mentre la passione e l’orgoglio sportivo invadono la città , pronta a scrivere un’altra storica pagina.

A Napoli è già festa scudetto. Migliaia di tifosi hanno invaso il centro storico per raggiungere i 3 punti della città dove sono stati allestiti i maxischermi per assistere al match contro il Cagliari, decisivo per il tricolore. La marea azzurra con fumogeni e trombette ha attraversato via toledo e ha raggiunto una Piazza del Plebiscito già stracolma da diverse ore. Si attende solo il fischio d’inizio e il clima in città è incandescente. L'articolo Napoli, strade del centro invase dai tifosi: una marea azzurra con fumogeni e trombette in attesa della partita proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Napoli, strade del centro invase dai tifosi: una marea azzurra con fumogeni e trombette in attesa della partita

