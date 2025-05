Napoli spinge per lo Scudetto | "il Maradona vuole vincere" città in tilt e più gente in strada che con Spalletti

Napoli palpita entusiasmo e passione, con il motto "Il Maradona vuole vincere" che risuona tra le vie. La città, in tilt e più mobilitata che mai, spinge forte verso lo scudetto, superando anche l'entusiasmo per Spalletti. Prima di Napoli-Cagliari, il coro si leva alto: la voglia di vittoria si respira in ogni angolo di Fuorigrotta.

