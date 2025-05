Napoli Olivera | "Conte è carico dobbiamo vincere per la nostra gente Oggi non conta chi fa goal"

Napoli Olivera: “Conte è carico, dobbiamo vincere per la nostra gente.” Oggi non conta chi segna, ma la vittoria. Il Napoli, all’ultimo ostacolo per lo Scudetto, punta a battere il Cagliari al Maradona nella 38ª giornata di Serie A, sperando di conquistare il titolo sotto la guida di Antonio Conte.

Il Napoli è all`ultimo scoglio per lo Scudetto, se batterà il Cagliari al Maradona nella 38esima giornata di Serie A la squadra di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Adani: «Manca Buongiorno e Olivera fa il centrale. Il Napoli fa tre cambi contro il Genoa e non entra Marin»

Nel pareggio 2-2 tra Napoli e Genoa, Lele Adani analizza la scelta di Olivera come centrale in assenza di Buongiorno, evidenziando la mancanza di un difensore centrale puro.

Olivera nel mirino dell’Atlético: il Napoli valuta offerte da 30 milioni

L'Atlético Madrid mette nel mirino il difensore Olivera del Napoli, avviando discorsi per un'offerta intorno ai 30 milioni di euro.

Lotta Scudetto, il pronostico di Ivan Zazzaroni: «A Napoli adesso hanno paura, Inter ambiente carico»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, analizza la lotta scudetto tra Napoli e Inter. Con il Napoli ora in difficoltà e l’ambiente nerazzurro carico, le sue dichiarazioni rivelano un pronostico appassionato e incerto, sottolineando l’importanza di questa fase decisiva di campionato.

