Napoli Manna conferma | "De Bruyne ci piace ed è forte ma non siamo soli"

Il Napoli, con la conferma di de Bruyne e la convinzione di essere forti, punta dritto allo Scudetto, mancando solo l'ultimo passo. All'ultima giornata di Serie A, al Maradona, arriva il Cagliari: una sfida decisiva per gli azzurri di Antonio, determinati a conquistare il titolo e scrivere una nuova pagina di storia.

Il Napoli vede lo Scudetto, manca l`ultimo passo. Al Maradona arriva il Cagliari nella 38esima giornata di Serie A e per gli azzurri di Antonio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Napoli, l’agente dell’obiettivo apre all’addio: chiaro avviso a Manna

Il calciomercato del Napoli è in fermento, con l'agente di un obiettivo che sembra aprire a un possibile addio.

Napoli, accordo con Sudakov. La prima offerta di Manna, la risposta dello Shakhtar Donetsk

Il Napoli punta forte su Georgiy Sudakov, centrocampista ucraino classe 2002, per rinforzare il proprio centrocampo nella prossima stagione.

Dall’Ajax al Napoli, nuovo assalto di Manna: la notizia

Il calciomercato del Napoli sta per entrare nel vivo, con il direttore sportivo Manna pronto a lanciarsi in un nuovo assalto per un calciatore dell'Ajax.

Napoli, Manna mette le ali: riflessioni su Chiesa e pronto l’assalto al talento Jesus Rodriguez

Segnala calciomercato.com: Il Napoli guarda in Spagna, più precisamente a Siviglia, per rinforzare la corsia mancina. Nel mirino di Giovanni Manna c`è Jesus Rodriguez Caraballo, esterno offensivo.

Napoli, Manna: “McTominay si è completato grazie a Conte”

calciostyle.it scrive: Così come dichiarato da Manna, “McTominay ha raggiunto la massima completezza qui a Napoli”. L’allenatore italiano è riuscito a colmare le lacune presenti nel gioco del centrocampista, trasformandolo ...

Napoli, annuncio Manna: ha svelato i prossimi acquisti

Riporta calcionow.it: Perché in occasione della prossima partita di campionato contro il Torino che ha parlato il direttore sportivo Giovanni Manna che ha voluto dire la sua in merito a quella che è l’attuale situazione in ...