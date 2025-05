Napoli le dichiarazioni di Manna | La vittoria contro non è scontata! Siamo tutti parte di questo ingranaggio e vogliamo arrivare allo scudetto

Nel pre partita di Napoli-Cagliari, il direttore sportivo Giovanni Manna ha sottolineato come la vittoria non sia scontata e che tutti i tifosi e la squadra fanno parte di un grande ingranaggio verso l'obiettivo dello scudetto. Le sue parole riflettono la determinazione e la consapevolezza delle sfide da affrontare per raggiungere il massimo traguardo.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato a Dazn nel pre partita del match contro il Cagliari di Nicola. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di DAZN: MANNA – «(Saluto a Marotta in

