Napoli il cane dipinto di azzurro scatena la rabbia in Rete

Viene suscitata indignazione online per un cane dipinto di azzurro a Napoli, simbolo del tifo per lo scudetto. La denuncia di Borrelli (Avs) condanna l’uso degli animali come strumenti di squallido sfruttamento, evidenziando come questa pratica sia una barbarie. Ecco i dettagli di questa forte protesta contro un pubblico trittico di passione e crudeltà.

La denuncia di Borrelli (Avs): "Cane colorato di azzurro e asino sequestrato. Sfruttare animali per lo scudetto è barbarie" 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Napoli, il cane dipinto di azzurro scatena la rabbia in Rete

