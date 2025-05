Napoli e l’asino per lo scudetto | intervengono i carabinieri

Napoli si appresta a vivere una serata storica, con l'eventuale conquista del quarto scudetto. La città è in fermento, tra attese, festeggiamenti e tensioni. In questo clima fervente, i carabinieri intervengono per garantire la sicurezza, mentre tifosi e manifestanti si preparano a scrivere un'altra pagina indimenticabile di passione e orgoglio partenopeo.

Napoli si prepara a vivere una serata che potrebbe entrare nella storia. La città è in fermento per la possibile conquista del quarto scudetto da parte del Napoli, che questa sera affronterà il Cagliari allo stadio « Maradona » di Fuorigrotta. I tifosi hanno già invaso le strade con bandiere, maglie e sciarpe azzurre, trasformando la città in un oceano di entusiasmo e aspettative. Ma non tutto lo zelo si è manifestato in forme rispettose o tradizionali. In Piazza Crocelle ai Mannesi, nel cuore del quartiere Forcella, i carabinieri sono intervenuti dopo diverse segnalazioni per una scoperta insolita: all’interno di uno stabile abbandonato è stato trovato un asino addobbato con i colori della squadra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Napoli e l’asino “per lo scudetto”: intervengono i carabinieri

