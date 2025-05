Napoli e Juventus spiazzate | saluta la Serie A e vola in Premier

Napoli e Juventus sorprese e spiazzate, salutano la Serie A e si preparano a volare in Premier League. L'interesse dei club inglesi si concentra su un talentuoso gioiello italiano, ormai nel mirino dei big del campionato. Le ultime sul suo futuro aprono nuove possibilità in vista del mercato estivo, suscitando grande curiosità e attesa tra gli appassionati.

C’è il pressing dall’Inghilterra per un gioiello del campionato italiano e che fa gola alle due big di Serie A: le ultime sul suo futuro in vista del mercato estivo Gli occhi della Premier League sulla Serie A, c’è un gioiello della massima serie italiana che ha catturato l’interesse dei club d’Oltremanica. Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.it Stiamo parlando di Mattia Zaccagni, alfiere della Lazio ma il cui futuro rimane incerto con la maglia biancoceleste malgrado un lungo contratto in scadenza nel 2029 firmato l’anno scorso. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli e Juventus spiazzate: saluta la Serie A e vola in Premier

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra

Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

Francesco Calvo saluta la Juventus: sarà una nuova rivoluzione in dirigenza? Cosa sappiamo oggi

Francesco Calvo saluta la Juventus, aprendo le porte a una nuova rivoluzione nel club torinese. Questo addio, diverso dai precedenti, segna un cambiamento significativo per la dirigenza e le future sfide che attenderanno i protagonisti nel loro nuovo percorso.

Osimhen Juventus, è il primo della lista e lui ha messo i bianconeri al primo posto ma… La posizione del Napoli è netta. Svelato il piano dei bianconeri

Victor Osimhen è il principale obiettivo di mercato per la Juventus, secondo quanto rivelato. Tuttavia, il Napoli mantiene una posizione ferma riguardo al suo attaccante.

