Napoli e Inter 90 minuti per lo scudetto - DIRETTA

Lo scudetto 2024-2025 viene assegnato all'ultima curva: si giocano Napoli-Cagliari e Como-Inter, ecco qual è la situazione in tempo reale 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Napoli e Inter, 90 minuti per lo scudetto - DIRETTA

Inter, che beffa: la Lazio la raggiunge al 90'. Napoli, pari a Parma e scudetto a un passo ?Le altre: Juve e Roma ok, il Milan cade

L’Inter si illude con un successo momentaneo, ma Pedro su rigore permette alla Lazio di recuperare al 90’.

Parma-Napoli 0-0, Meret: “Ultimi minuti una montagna russa, per fortuna l’Inter ha pareggiato”

Alex Meret, portiere del Napoli, commenta il brillante pareggio contro il Parma, descritto come una vera montagna russa negli ultimi minuti.

Barzagli sottolinea: «Napoli favorito. Inter, pesano gli ultimi 5 minuti»

Andrea Barzagli evidenzia il vantaggio del Napoli nella corsa scudetto, sottolineando come negli ultimi cinque minuti di partita l’Inter abbia pesato molto nella loro lotta al vertice.

Spareggio Scudetto Inter-Napoli in caso di arrivo a pari punti: quando e dove si gioca, come funziona

fanpage.it scrive: Inter e Napoli potrebbero giocarsi lo Scudetto allo spareggio in caso di arrivo a pari punti: cosa dice il regolamento e quando sarà prevista la partita ...

Festa Scudetto e premiazione di Napoli o Inter, come funziona e dove vederla in TV e streaming

Riporta fanpage.it: Napoli e Inter si giocano lo Scudetto negli ultimi 90 minuti: dove vedere iin TV e streaming la festa e la premiazione per la vittoria del campionato di ...