I carabinieri di Napoli hanno avviato un’operazione di sorveglianza nel cimitero e nella piazza di spaccio del lotto K, sorprendendo due minorenni di 17 anni con hashish e denaro provento di droga. L’intervento evidenzia l’attività di tutela del territorio e the contrasto al fenomeno della droga tra i giovani, con i minorenni denunciati e affidati alle famiglie.

Si parte passando a setaccio la piazza di spaccio del lotto K. Lì i militari fermano e controllano due 17enni di Marano e di Qualiano. Nelle loro tasche qualche dose di hashish e 250 euro in contanti ritenuti provento del reato. I ragazzi sono stati denunciati e affidati ai rispettivi genitori. Nelle stesse ore si va anche a Secondigliano e i controlli dei carabinieri, con la collaborazione delle unità cinofile di Sarno, si spingono fino al cimitero dove viene perquisito il custode. Nell’armadietto dello spogliatoio del cimitero vengono rinvenute 11 dosi termosaldate di cocaina. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Napoli, droga nel cimitero e pusher minorenni: controlli dei carabinieri

